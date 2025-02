Escoltados por policías: ¿Expulsaron a Kanye West y Bianca Censori de los Grammys?

La edición número 67 de los premios Grammy, celebrada el 2 de febrero en Los Ángeles, se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo protagonizado por Kanye West y su esposa, Bianca Censori.

La pareja hizo una aparición inesperada en la alfombra roja, generando controversia con su atuendo y actitud, lo que derivó en su presunta expulsión del evento.



El rapero, quien no asistía a la gala desde hace una década, llegó vestido completamente de negro, con un collar de diamantes como complemento. Por su parte, Censori optó por un voluminoso abrigo de piel negra, que al retirarlo dejó al descubierto un minivestido transparente y tacones a juego, sin ropa interior.

La vestimenta de la arquitecta y la actitud desafiante de la pareja generaron un revuelo inmediato entre los asistentes y la organización del evento.

​Según informó Page Six, West y Censori recrearon la portada del álbum Vultures 1, en la que Bianca posa de espaldas con un atuendo mínimo. En esta ocasión, Censori dejó poco a la imaginación al mostrarse casi desnuda frente a las cámaras, lo que supuestamente motivó la intervención de elementos de seguridad.

La pareja mantuvo la pose hasta llegar al final de la alfombra roja, donde fueron escoltados por policías debido al "alocado momento del atuendo". Posteriormente, Censori y West fueron captados abordando un automóvil cromado plateado.

Diversos medios, incluido Cosmopolitan y Page Six, reportaron que la pareja no estaba invitada oficialmente a la ceremonia y que fueron escoltados por la policía fuera del recinto.



A pesar de la controversia, Kanye West figuraba entre los nominados a Mejor Canción de Rap por Carnival, su colaboración con Ty Dolla $ign. Sin embargo, el gramófono dorado fue otorgado a Kendrick Lamar por Not Like Us, tema que forma parte de su enfrentamiento con Drake.

​La presencia de Kanye West en la premiación también generó especulaciones por su repentino seguimiento a Taylor Swift en redes sociales antes del evento. Esto desató la preocupación de los seguidores de la cantante, recordando el incidente de los MTV VMAs 2009, cuando West interrumpió su discurso de aceptación para afirmar que Beyoncé merecía el premio.

​Los internautas, por medio de redes sociales como X, han cuestionado el actuar de West y critican la exposición y objetivación que le da a su esposa.

La trata como un objeto. La lleva desnuda por la calle sin importar el clima mientras él va muy abrigadito. Kanye no tiene parejas, tiene muñecas Barbie a las que puede vestir y desvestir. Ella no habla, es la última que compró cuando su Barbie Kardashian lo hizo a un lado. pic.twitter.com/Pfvv4Ew905 — Gonzalo (@gonzalopolis) February 3, 2025

El episodio protagonizado por la pareja en la alfombra roja de los Grammy 2025 ha dado mucho de qué hablar, dejando interrogantes sobre su intención real al asistir al evento y si su presunta expulsión fue una consecuencia de su comportamiento o una estrategia para captar atención.