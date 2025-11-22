Escats vuelve con 'Sin Que Importe Nada', una balada que habla desde el silencio

Después de diez años de ausencia, Escats, una de las bandas más emblemáticas de la música costarricense, regresa con un nuevo sencillo, Sin Que Importe Nada, que mezcla la nostalgia de sus seguidores con la frescura de un nuevo comienzo.



Entre 2006 y 2015, Escats se consolidó como referente de la balada pop nacional con éxitos como Recuérdame, Cada Vez, Despacito y Tu Nombre, canciones que se convirtieron en himnos de toda una generación. Su música, marcada por la sensibilidad y el virtuosismo, permitió que la banda compartiera escenarios con artistas internacionales y se mantuviera en los primeros lugares de popularidad en las radios del país.



El nuevo sencillo explora el momento en que el amor sorprende y desordena todo: las palabras no fluyen, los sentidos traicionan y el silencio expresa lo que el corazón no se atreve a decir. Escats ofrece así una balada que combina emoción, vulnerabilidad y una narrativa poética que conecta de inmediato con quienes han experimentado esa sensación.



La banda trabaja actualmente en el guion del video oficial de Sin Que Importe Nada.

Kin Rivera Jr., baterista y productor, aseguró que este regreso significa “volver al punto donde empezó todo: la música hecha desde el corazón”. Por su parte, Luis Alonso Naranjo, vocalista y compositor, agregó:

​“Retomar mi esencia como compositor e intérprete después de tanto tiempo es un regalo que me devuelve la vida. Poder trabajar junto a mis compañeros de Escats le da un valor aún más especial. Que viva de nuevo la música romántica, esa que devuelve la inocencia y las mariposas en el estómago de la conquista”.

Con Sin Que Importe Nada, Escats no solo retoma su carrera musical, sino que también construye un puente emocional entre generaciones, recordando el poder de la música romántica y reafirmando la pasión que los convirtió en una banda inolvidable.





