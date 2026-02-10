“Es una trampa mortal”: Actriz Marcela Ugalde habla de su lucha contra las drogas

La reconocida actriz costarricense, Marcela Ugalde, abrió uno de los capítulos más personales y dolorosos de su vida en una entrevista con el periodista Gustavo López, en la que relató cómo durante cinco años fue adicta a una sustancia que terminó controlando su vida, su trabajo y su salud emocional.

“Durante cinco años de mi vida, experimenté con una sustancia, droga… probé un poquito, otro poquito y esa sustancia hace que te olvides de todo lo malo”, confesó Ugalde en 'Casual con Tavo López'.

La actriz explicó que en aquel momento vivía sola, ocultaba su situación a su madre para no preocuparla y sentía que su padre “la hubiera matado” si se enteraba.

Marcela describió cómo la línea entre el uso y el abuso fue casi imperceptible:



“Cruzar la línea entre el uso y el abuso es una línea muy delgada. Yo no me di cuenta y la crucé”.

Con el paso del tiempo, la adicción empezó a manifestarse de forma más evidente: cancelaba trabajos, pasaba varios días sin dormir y no podía detener el consumo mientras los demás seguían con su vida normal.

“Cuando ya no podés controlar la sustancia, ahí es donde todo se vuelve una trampa mortal”, relató.

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue cuando habló de la negación, uno de los síntomas más comunes de la adicción:

​“Esta enfermedad tiene un síntoma que se llama negación. Una vez que agarra terreno, es una trampa mortal”.

El momento de quiebre llegó cuando tocó fondo. En una escena que ella misma describe como decisiva, contó que cayó de rodillas en su cuarto y le pidió ayuda a Dios:



​“Le dije al Señor: si existís realmente, sacame de aquí porque yo no quiero estar aquí”.

A partir de ahí inició un proceso de recuperación que hoy la llena de orgullo. “Llegué a un lugar y la señal que me dio la vida es que tengo 21 años de no tocar una sustancia de esas”, afirmó.

Ugalde es una de las actrices más reconocidas de Costa Rica, con una amplia trayectoria en teatro, televisión y comedia. Es recordada por su participación en programas como La Pensión y La Ofi, además de múltiples obras teatrales y monólogos. También ha sido parte de formatos de entretenimiento como Dancing With The Stars y Tu Cara me Suena.

A lo largo de su carrera ha sido galardonada con premios nacionales de teatro y es considerada una figura influyente en la escena artística del país.

Puede repasar el programa completo a través de la aplicación de TDMAX.







