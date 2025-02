“Es un sueño cumplido”, asegura periodista recién contratada por ‘Telenoticias’

La periodista Mónica Matarrita, de 34 años y con casi una década de experiencia en medios, se unirá esta semana al equipo de Telenoticias.

La comunicadora, oriunda de Siquirres, Limón, asegura que esta nueva etapa laboral es “un sueño cumplido” y que trabajó muy fuerte para conseguirlo.

La nueva ficha de Canal 7 se incorporará el jueves 13 de febrero y, desde ya, se siente feliz de “seguir creciendo profesionalmente”.

Matarrita se encargará de diversos temas nacionales y de servicio; pero también apoyará a sus compañeros con coberturas de sucesos cuando sea necesario.

Ella asegura que, además de emoción, siente nostalgia por la partida física de sus papás, quienes son su mayor motivación para iniciar esta nueva etapa laboral.

“Siento una mezcla de emociones: la principal es alegría, al ver que, una vez más, mis esfuerzos, sacrificios y perseverancia dan frutos, porque esto es un sueño cumplido. Desde que empecé a estudiar Periodismo, mi meta como profesional era llegar a ‘Telenoticias’ y trabajé para conseguirlo.



“También estoy agradecida con quienes me han apoyado: Dios, mi familia, mis amigos más cercanos y todos aquellos que creyeron en mí. Estoy satisfecha del camino recorrido y, al mismo tiempo, siento nostalgia porque hubiese querido que mis padres estuvieran aquí en la tierra para vivir esta etapa tan importante conmigo. Ellos seguirán siendo mi mayor motivación y, aunque ya no estén, deseo, a través de mi realización como profesional, mantener su legado y enseñanzas. Mi mamá siempre me decía que mi mayor virtud era ser perseverante y nunca se equivocó”, concluyó Matarrita.