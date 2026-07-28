¡Es oficial! Omar Courtz regresa a Costa Rica: conozca los detalles

El reggaetonero puertorriqueño Omar Courtz se presentará nuevamente en el país el 21 de noviembre de este año en Parque Viva, tras obtener la autorización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) esta semana.

El artista se subirá al escenario a partir de las 7 p. m. en el marco de su gira Omar Courtz Tour 2026.

Los tiquetes estarán a la venta a través de eticket.cr, aunque todavía no están disponibles.



Esta cita no representa su primera vez en el país, pues el cantante ya se había presentado en octubre del año pasado en Pedregal. Hasta el momento, Courtz acumula más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y se consolida como una de las nuevas promesas del género urbano, con reconocimientos como el premio a Rising Star Masculino en los Premios Tu Música Urbano 2026, además de nominaciones en categorías como Álbum del Año.

Para no perderse este evento, manténgase informado a través de los canales oficiales del artista y la tiquetera correspondiente, así como de las actualizaciones que le seguiremos brindando en Teletica.com.