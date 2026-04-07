¡Es oficial! Carlos Rivera regresará a Costa Rica este 2026

El regreso de Carlos Rivera al país ya es una realidad. Este lunes se confirmó que el artista mexicano incluirá a Costa Rica en su gira internacional Vida México Tour, con un concierto programado para el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Costa Rica.

El intérprete, reconocido por éxitos como Recuérdame, Te esperaba, Me muero y Que lo nuestro se quede nuestro, promete una velada cargada de emoción, con un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera y una producción de alto nivel que celebrará sus raíces mexicanas.

La presentación está prevista a iniciar a las 7:00 p. m. y forma parte de una gira que ha generado expectativa en varios países de la región. El evento contará con distintas localidades, cuyos precios van desde los ₡25.000 en zona general de pie hasta los ₡102.500 en la categoría Riverista. Todos los montos incluyen impuestos y cargos por servicio.

Además, se habilitará la opción de compra con Tasa Cero a tres meses, una alternativa que busca facilitar el acceso a los fanáticos del artista.

Fechas clave para la venta de entradas

Preventa American Express BAC: 9 de abril, 10:00 a. m.



Preventa BAC: 11 de abril, 10:00 a.m.



Venta general: 14 de abril, 10:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma eticket.

El concierto es producido por BLieve Entertainment, empresa que continúa apostando por espectáculos internacionales de gran formato en el país.

Este anuncio llega semanas después de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobara los permisos correspondientes para la realización del evento, lo que ya anticipaba el regreso del cantante. De hecho, la autorización contemplaba más de 16.000 entradas disponibles, incluyendo preventa y cortesías.

De esta manera, el show marcará el reencuentro de Rivera con el público costarricense, tras su última presentación el 23 de noviembre de 2024 con su gira Tour XX, también en el Estadio Nacional.

Con una trayectoria consolidada y una conexión especial con sus seguidores en el país, todo apunta a que este concierto se convertirá en uno de los eventos musicales más destacados de 2026.

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