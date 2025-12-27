“Es muy duro no tenerla en casa”: Periodista de ‘Buen Día’ habla sobre salud de su bebé

La periodista de Buen Día, Carolina Monge, usó sus redes sociales para actualizar el estado de salud de su bebé Mariana.

En sus stories de Instagram, la comunicadora agradeció los mensajes recibidos y contó detalles sobre la evolución de su hija.

"Mariana está perfecta de salud, pero continúa en el hospital para ganar peso. Es muy duro no tenerla en casa aún, pero vemos la mano de Dios en todo y estamos muy agradecidos y llenos de confianza", escribió Monge.

La periodista dio a luz el 23 de diciembre anterior en una cesárea de emergencia celebrada en un hospital privado de San José.

Monge, quien es mamá primeriza, también compartió su parecer en torno algunos mensajes que recibió en los últimos días.

"Mi admiración para todas las mamás que llegamos al hospital a ver a nuestros bebés en silla de ruedas, y que sin poder dar un paso, nos ponemos de pie con tal de alzarlos", subrayó.

La comunicadora destacó como ha pedido a Dios para que su hija pueda irse pronto a su nuevo hogar, junto a ella y su esposo Víctor Barrantes.

En esa línea, Monge indicó que tener que dejar a su bebé en el hospital le "comprime" el corazón.