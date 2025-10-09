Error de periodista desata cadena de solidaridad para trabajador de construcción

Un descuido financiero se convirtió en una historia de honestidad y solidaridad que ha capturado la atención de las redes sociales en los últimos días. El periodista de Teletica.com, Eric Corrales, compartió a través de su cuenta personal un error al realizar un pago vía SINPE Móvil.

​“Quería contarles que realicé un pago SINPE por un monto considerable y me equivoqué por un número, no me fijé bien. Cuando me di cuenta, ya era tarde y la transacción se había completado”, relató Corrales.

El dinero, por equivocación, fue enviado a Erick Gamboa, un trabajador de construcción residente en Desamparados. A pesar de la sorpresa inicial y la lógica desconfianza que generan este tipo de situaciones, Gamboa se mostró dispuesto a revisar y, al comprobar que se trataba de una transferencia real, devolvió la totalidad de los recursos.

Tras la devolución, el comunicador no solo contó la anécdota, sino que agradeció la honestidad de Gamboa y lo recomendó entre sus amigos para trabajos de construcción.

"Cuando él me llamó y me contactó, nunca me imaginé que iba a hacer eso, que me recomendara y me generara trabajo. Nunca pensé que él me iba a ayudar de vuelta. Yo devolví el dinero porque a mí me criaron con buenos valores, era algo que no era mío. No tengo la tarjeta del banco activada, entonces tuve que coordinar con Eric para darle la plata presencial", comentó el constructor a este medio.

Gamboa tiene 45 años. Él y su hijo de 23 años trabajan para mantenerse, cuidar y ayudar económicamente a su mamá, quien es adulta mayor.

El vecino de Calle Fallas se desempeña en construcción y ofrece trabajos de hojalatería, como cambios de techos, canoas, bajantes y pintura.

Él es don Erick Gamboa, el constructor que se vio beneficiado por su honradez.​

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, generando comentarios de apoyo hacia Gamboa y reconociendo su integridad. Además, el post ha servido para visibilizar a un trabajador local cuya reputación y ética profesional se destacan en un contexto donde las estafas digitales son cada vez más frecuentes.

​"Me han contactado para otros servicios de construcción, pero sería una irresponsabilidad tomarlos porque yo no me desempeño en eso. Gracias a ese posteo de don Eric (Corrales) ya dos señores me han dado trabajo", expresó.

El hecho no solo evidencia la honestidad de Gamboa, sino que también refleja la solidaridad y el poder de la comunidad digital para convertir un error humano en una oportunidad de reconocimiento y apoyo a quienes actúan correctamente.

​“Lo menos que yo puedo hacer para compensar su honestidad es recomendar sus servicios”, finalizó Corrales en su posteo.

El mensaje sigue creciendo en redes: ya alcanzó las más de 9 mil vistas, mil likes y casi 2 mil personas compartieron la historia.