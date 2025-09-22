Erreway regresa 20 años después y debutará en Costa Rica con ‘Juntos Otra Vez Tour’

El fenómeno juvenil Erreway se presentará por primera vez en Costa Rica el próximo 20 de octubre en Parque Viva, como parte de su gira internacional Juntos Otra Vez Tour, que ha agotado funciones en varios países.

El concierto, programado para las 8 p. m., promete convertirse en una velada histórica de nostalgia y reencuentro para quienes crecieron con su música.

A 20 años de su irrupción en la escena musical latinoamericana, la agrupación argentina vuelve a los escenarios con un espectáculo de dos horas en el que interpretará sus grandes éxitos, entre ellos Bonita de más, Será porque te quiero, Sweet baby, Que se siente y Memoria, himnos que marcaron a toda una generación.

La gira ya ha sido un fenómeno en ciudades como Lima, Guayaquil, Montevideo, Santiago y varias capitales europeas, donde las entradas se agotaron en tiempo récord. Los organizadores prevén que la demanda en Costa Rica sea igualmente alta.

La productora Cream Agency, junto con 2 Mundos Agency, Output y Sophisticated Mind, confirmaron que en los próximos días se anunciará la venta oficial de boletos.

El evento contará, además, con un área gastronómica, venta de mercancía oficial y sorpresas especiales. Se planea que sea apto para todo público, pendiente aún de la autorización del Ministerio de Justicia y Paz.

En el debut de la gira en Chile, los asistentes llenaron el estadio de globos amarillos y protagonizaron emotivas fans actions que conmovieron tanto al público como a los artistas. Ese mismo ambiente de reencuentro y cariño es el que Erreway espera vivir en nuestro país.

Los integrantes también han compartido su entusiasmo en redes sociales. Benjamín Rojas expresó: