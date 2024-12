Erick Vásquez: El multicampeón de baile mexicano que conquistó la pantalla tica

Cuando tenía 15 años, Erick Vásquez comenzó un camino que marcaría su vida para siempre. Originario de México, este bailarín profesional encontró su pasión en la danza, incursionando en disciplinas como ballet, jazz, contemporáneo, salsa, bachata, merengue y hip hop. Sin embargo, fue a los 17 años cuando descubrió el ballroom (latino y estándar), una disciplina que no solo lo enamoró, también lo llevó a especializarse y a perseguir un sueño a nivel profesional.

Esa dedicación lo impulsó a conquistar competencias nacionales e internacionales, posicionándose como multicampeón nacional de baile deportivo en México. Pero no solo eso, pues Vázques también se desempeña como entrenador y no tardó en empezar a obtener reconocimientos de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) como el mejor entrenador y bailarín de su país.

Su trayectoria lo ha llevado a trabajar con prestigiosas escuelas como Olimpo Dance Sport México, Mía Dance Studio y TDP, así como con academias y bailarines internacionales en Costa Rica y Perú.



Este currículum fue la pieza clave que cimentó su llegada a la pantalla costarricense, en Teletica. Debutó participando en el programa Dancing with the Stars, donde demostró su destreza en las temporadas 4, 5, 6 y 7. En esta última, llegó a la final junto a la influencer Kim Loaiza, con quien obtuvo el segundo lugar de la competencia.



Su logro más reciente fue participar en la primera temporada de Mira Quién Baila Costa Rica, como pareja de baile de la boxeadora Naomy Valle, con quien se coronó como campeón.

Erick mantiene una relación cercana con Costa Rica, pues aquí pasa alrededor de tres meses y medio al año entrenando parejas para competencias nacionales e internacionales.

Con la mirada puesta hacia el siguiente logro en su carrera, el experto en danza y su equipo tienen como objetivo participar en más competencias internacionales, elevando su nivel y alcanzando nuevas metas.

Para él, la danza es mucho más que un trabajo; es su esencia.

​“El baile es mi pasión, mi fuego, mi vida. Cuando bailo, me libero, me expreso, me conecto con mi alma. No es solo un movimiento; es una emoción, un sentimiento. Bailar es vivir, y yo vivo para bailar", finalizó.