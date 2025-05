Erick León no recuperó ni la mitad de pertenencias robadas: “Dejé todo a Dios, ya solté”

A más de un mes del robo del camión que transportaba el equipo de trabajo de su agrupación, el cantante nacional Erick León aún no logra recuperar completamente sus instrumentos.

Aunque algunas pertenencias fueron halladas tras un allanamiento en Horquetas de Sarapiquí, el músico confirmó que no ha recobrado ni la mitad del equipo sustraído.

​“ Recuperé, tal vez, un 30%, por decirlo así. De todo lo que se llevaron, no volvió ni la mitad. Lo más importante era la consola, las guitarras, todo eso no está. Son equipos difíciles de vender porque son muy específicos, pero los desmantelaron y repartieron”, dijo León a Teletica.com.

El robo ocurrió el martes de Semana Santa en Heredia, y aunque el caso atrajo atención pública tras ser difundido por el propio artista en redes sociales, la respuesta del conductor del camión y los tiempos de reacción complicaron la investigación.

​“El chofer se esperó como seis horas para llamarme, no avisó a tiempo, y eso retrasó todo. Para cuando ya habíamos visto las cámaras del peaje en Zurquí, el camión había llegado a Guápiles, ya le habían quitado la rotulación.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que, gracias a la pericia policial, se dio con una propiedad en Isla Israel, en Horquetas de Sarapiquí, donde se hallaron cuatro vehículos robados, tres camiones desmantelados y algunos instrumentos que “aparentemente” pertenecían al artista.



“Encontraron unas cosas, pero no fueron ni las consolas ni las guitarras. Y aunque uno agradece el trabajo de las autoridades, la realidad es que el daño ya está hecho. Esa consola me la traje de Estados Unidos, era algo muy especial para mí y para el grupo”, lamentó el intérprete, líder de la agrupación Erick León y La Jungla.



Pese a la pérdida, el músico dice que ha optado por seguir adelante. Para él y su banda, el equipo significaba más de 22 años de trabajo y estaba valorado en más de ₡20 millones.

“Dejé todo a Dios. Yo ya solté. Ya no estoy con eso en el corazón, me causó un gran dolor, pero lo entregué. Seguimos adelante porque la música no para”, concluyó.