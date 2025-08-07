Envíe su saludo para mamá y sorpréndala en la pantalla de Teletica

Por Bernal Fonseca.

En el marco de la campaña institucional “Tu tiempo es amor para mamá”, Teletica invita a todas las personas a participar enviando un video corto dedicado a sus madres.



Quienes deseen formar parte de este homenaje, pueden hacer llegar una grabación horizontal de hasta 15 segundos de duración al número de WhatsApp 6070-0777.



Algunos de estos saludos serán seleccionados para transmitirse en la pantalla, durante la programación de Teletica Canal 7 en los días previos al Día de la Madre, como parte de la celebración nacional que honra el valor del tiempo compartido con mamá.



Además, la mayoría de los saludos enviados, podrán verse en una recopilación a través del sitio oficial www.teletica.com/tiempoconmama, donde seremos testigos del amor, la gratitud y los mensajes que conectan a las familias costarricenses.



Esta es una oportunidad para recordar, agradecer y decirle a mamá cuánto significa el tiempo con ella, con un gesto sencillo, pero lleno de emoción.



No deje pasar esta oportunidad única para decirle a mamá cuánto la ama. Envíe su video hoy mismo.