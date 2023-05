Entrevista con Coco Roper: "El cáncer me salvó la vida, no me la quitó"

"Cuando salí de UCI, tras seis operaciones en tres meses. Le pedí a mi hermana que me trajera la Biblia, que nunca la abrí y un libro que se llama ‘Jesús te llama’ y empecé a leer. Poco a poco empezó un proceso dentro mío, que yo necesitaba drásticamente.

"Yo siempre digo, a mí el cáncer me salvó la vida, no me la quitó. Yo había pasado por muchas cosas. Yo fui abusada sexualmente por mi papá biológico, sufrí abuso físico, también abuso emocional, depresión, ansiedad, adicciones. Yo llevaba una vida en la que yo intentaba llenar esos huecos que tenía, yo estaba vacía por dentro y cuando yo estaba en el hospital tratando de salvar mi vida, decía: ¿qué estoy salvando?", comentó Roper en una transmisión en vivo.