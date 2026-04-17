Entre risas y reflexión: obra familiar visibiliza el abandono de mascotas en Costa Rica

La obra Frappé, una historia de perros llegará con una puesta en escena que combina humor, música y títeres de tamaño real para abordar una problemática vigente: el abandono y la vulnerabilidad que enfrentan cientos de animales en el país.

Las funciones se realizarán los domingos a las 2 p. m., desde el 12 de abril y hasta el 31 de mayo, en el Teatro Espressivo, ubicado en Momentum Pinares de Curridabat. La obra está dirigida a toda la familia y las entradas ya se encuentran disponibles.

El montaje, desarrollado por la agrupación Arte Insomne como parte de su décimo aniversario, presenta la historia de tres perros —Frappé, Mocha y Chai— que sobreviven en las calles de Cartago. A lo largo de la trama, los personajes idean estrategias para salir adelante, en una narrativa que mezcla entretenimiento con un mensaje de fondo sobre la responsabilidad humana hacia las mascotas.

La propuesta artística destaca por su estética inspirada en el funk y por el uso de títeres realistas, elementos que buscan conectar con públicos de todas las edades. El objetivo central es sensibilizar sobre el cuido responsable, la adopción consciente y la denuncia del maltrato animal, una problemática que continúa afectando a numerosos animales que terminan en condición de calle, expuestos a desnutrición y accidentes.

El director y dramaturgo Allan Fabricio Pérez explicó que la obra pretende ir más allá de la diversión. Según indicó, el propósito es que el público reflexione sobre el papel que tienen las mascotas dentro del núcleo familiar y la responsabilidad que esto implica. La historia, considerada una de las más emotivas de su trayectoria, también cuenta con una adaptación literaria publicada previamente.

Por su parte, la gerencia del Teatro Espressivo destacó la inclusión del montaje dentro de su temporada familiar 2026, subrayando el valor educativo y artístico de la propuesta, así como el compromiso del grupo con contenidos dirigidos a la niñez.

El elenco está conformado por Vivian Bonilla, Ignacio Pérez y Javier Mendoza. La producción incorpora música original de Fabián Arroyo, escenografía de Roger Robles y un destacado trabajo de títeres a cargo de la artista plástica Sofía Benavides, quien aporta realismo y técnica a la puesta en escena.



