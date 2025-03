Entre política y besos sorpresivos en la boca: 5 momentos memorables de los Óscar

La gala de los Óscar 2025, que se celebró este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, tuvo varios momentos para el recuerdo.

Potentes mensajes sobre la migración, la prostitución y el conflicto entre Israel y Palestina, fueron parte de una noche en que "Anora", del director Sean Beaker, se convirtió en la gran ganadora.

El filme, que aborda la vida de una trabajadora sexual que vive un falso cuento de hadas al involucrarse con un joven ruso, triunfó en cinco de las seis categorías a las que estaba nominada.

En BBC Mundo, te dejamos cinco momentos memorables de la ceremonia que premió lo mejor del cine.

1. El apoyo de Madison a las trabajadoras sexuales

La protagonista de Anora, Mikey Madison, se llevó el premio a mejor actriz principal, dejando en el camino a su competidora más fuerte, la estrella de The Substance, Demi Moore.

La actriz, de 25 años, subió al escenario emocionada a recibir la estatuilla, un momento que describió como "surreal".

"Esto es muy surrealista. Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre me pareció muy lejano, así que estar aquí de pie en esta sala hoy es realmente increíble", afirmó.

En el filme, Madison interpreta a Anora "Ani" Mikheeva, una stripper y trabajadora sexual de un barrio de Brooklyn, quien se involucra con Ivan "Vanya" Zakharov, hijo de un oligarca ruso.

"Quiero honrar y reconocer a la comunidad de trabajadores sexuales. Seguiré apoyando y siendo una aliada... las mujeres que he tenido el privilegio de conocer de esa comunidad han sido una de las mejores partes de toda esta increíble experiencia", dijo la actriz.

La cinta se llevó además los premios de mejor película, mejor dirección, mejor edición y mejor guion original.

Getty Images Mikey Madison recibe el premio a mejor actriz principal en los Óscar 2025.

2. El potente mensaje de Zaldaña en favor de la migración

En medio de las políticas de Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de indocumentados en la historia de Estados Unidos, la actriz Zoe Zaldaña dio un fuerte mensaje en favor de la migración.

La intérprete estadounidense de ascendencia dominicana ganó el premio a mejor actriz de reparto por su rol como la abogada Rita Mora Castro en el musical "Emilia Pérez", filme que repasa la redención de un narco que decide transitar a mujer.

"Mi abuela llegó a este país en 1961. ¡Soy una orgullosa hija de inmigrantes! Con sueños y dignidad y manos trabajadoras", exclamó la intérprete de 46 años.

"Y soy la primera estadounidense de origen dominicano que acepta un Óscar. Y sé que no seré la última", agregó evidentemente emocionada.

La actriz, además, destacó y agradeció sus raíces latinas. "¡Mami! ¡Mami!", exclamó entre lágrimas.

"Mi mamá está aquí. Toda mi familia está aquí. Estoy abrumada por este honor. Gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita y por hablar de mujeres poderosas. Mis compañeras nominadas, el amor y la comunidad que me han ofrecido es un verdadero regalo y se lo devolveré", expresó.

"Recibir un premio por poder cantar y hablar en español... Mi abuela, si estuviera aquí, estaría tan encantada... ¡esto es para mi abuela, Argentina Cesse!".

Getty Images Zoe Saldaña recibe el premio a mejor actriz de reparto en los Óscar 2025.

3. La cruda reflexión de los directores del premiado documental palestino-israelí

Uno de los momentos más políticos de la noche se dio cuando los creadores de No Other Land, subieron al escenario para recibir el premio al mejor documental.

El filme ambientado en el territorio ocupado de Cisjordania es una coproducción israelo-palestina dirigida por Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham.

Adra, quien es un periodista y activista palestino, agradeció el reconocimiento y contó que fue padre hace dos meses, en uno de los momentos más duros que ha vivido su pueblo tras estallar la guerra en 2023.

"Espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que yo vivo ahora, siempre temiendo la violencia, las demoliciones de casas, los desplazamientos a los que se enfrenta mi comunidad", dijo.

El periodista recalcó que esa es "la dura realidad que llevamos décadas soportando" y emplazó al mundo entero "a tomar medidas serias para detener la injusticia y detener la limpieza étnica del pueblo palestino".

Yuval Abraham, periodista israelí, también tomó la palabra: "Juntas, nuestras voces son más fuertes", afirmó, para luego asegurar que Estados Unidos está intentando bloquear los esfuerzos por una solución política.

"Yo soy libre ante la ley, él no... hay un camino diferente. Una solución política sin supremacía étnica... Y la política exterior de este país (Estados Unidos) está ayudando a bloquear este camino. ¿Por qué? ¿No ven que estamos entrelazados? ¿Que mi pueblo puede estar realmente seguro si el pueblo de Basel (Adra) es realmente libre y seguro?", planteó.

Getty Images Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham reciben el Oscar a mejor documental.

4. "No podíamos conseguir una visa"

La odisea de un mes para obtener una visa estadounidense por parte de dos cineastas iraníes terminó con la victoria de ambos en los Premios de la Academia a mejor cortometraje animado, llegando con prisa incluso para asistir a la ceremonia en Hollywood.

Hossein Molayemi y Shirin Sohani llegaron al aeropuerto de Los Ángeles apenas unas horas antes de que comenzara la entrega de los Óscar.

El periodista de Cultura de la BBC, Noor Nanji, escribió que después de aterrizar, se cambiaron rápidamente de ropa en un baño público y llegaron justo a tiempo para ganar el premio por su película In the Shadow of the Cypress.

"No es nuestra culpa haber llegado tan tarde", dijo Sohani a BBC News antes del evento. "No podíamos conseguir una visa. Es una relación complicada" entre Estados Unidos e Irán, explicó.

"Vamos a dedicar nuestro premio al hecho de haber logrado hacer esta película bajo las circunstancias extraordinarias de nuestro país; hasta ayer no habíamos obtenido nuestra visa y ahora estamos aquí de pie con esta estatuilla en nuestras manos", dijo Molayemi en su discurso de aceptación.

"Hablar frente a esta audiencia expectante es muy difícil para nosotros", agregó. "Sí, si perseveramos y seguimos siendo fieles, los milagros ocurrirán".

Getty Images Hossein Molayemi y Shirin Sohani reciben su premio en los Óscar 2025.

5. El remake del beso de Brody y Berry

Un momento algo más distendido, pero especial, se vivió en la alfombra roja de los Óscar 2025.

La actriz Halle Berry corrió hacia Adrien Brody, quien se llevó el Óscar a mejor actor principal por su rol en The Brutalist ("El brutalista"), y le dio un gran beso en la boca.

La idea era recrear lo ocurrido en los Premios de la Academia de 2003, cuando tras ganar el Óscar a mejor actor por su interpretación en El pianista, Brody besó a Berry, quien le había entregado la estatuilla.

"Tenía que devolvérselo", dijo la actriz a Variety.

La cuenta oficial de los Óscar escribió en X junto a un clip del beso: "Un reencuentro 22 años después".

Getty Images Adrien Brody y Halle Berry se besaron en la alfombra roja.

