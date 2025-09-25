Entre cosplay, videojuegos y sinfonía: así se vivirá la cultura ‘geek’ en noviembre

La cultura geek en Costa Rica ha crecido de manera exponencial en los últimos años, consolidándose como un fenómeno social y familiar. Este 9 de noviembre, Parque Viva será testigo de uno de sus eventos más ambiciosos: la Feria Geek, combinada con el concierto sinfónico Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco, un día completo de entretenimiento que promete unir generaciones y públicos distintos.

Según Felipe Jara, productor general de Peanut Events, la propuesta busca que todos los asistentes, desde niños hasta adultos, vivan la cultura geek de manera divertida y segura.

﻿“Este evento no solo apela a la nostalgia de quienes crecieron con estas series, sino que también es un espacio de amigos y familias, un formato que une generaciones”, explicó.

La feria, que se desarrollará de 12 p. m. a 6 p. m., ofrecerá concursos de cosplay con premios de $500 y $300, superiores a los habituales, firma de autógrafos de artistas invitados, zonas de realidad virtual y experiencias gaming.

Entre estas se incluye la final del torneo Dragon Ball Z Fighters, organizada junto a Infinity Gaming Center. Además, los fanáticos podrán participar en la búsqueda de las siete Esferas del Dragón escondidas en Parque Viva, con premios exclusivos de los patrocinadores.

“Queremos elevar la apuesta en experiencias y premios. La idea es que con su entrada al concierto los asistentes puedan disfrutar seis horas de feria, participar en concursos, obtener autógrafos y cerrar la jornada con un concierto épico”, agregó Jara.

El cierre del evento estará a cargo de más de 40 músicos de la Orquesta Universal, acompañados de guitarras eléctricas y las voces originales de las series, Adrián Barba y Mauro Emendo. El concierto presenta un formato “versus”, combinando canciones de Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco con escenas icónicas proyectadas, recreando la emoción de las sagas en vivo.

Para Jara, eventos como este reflejan el crecimiento profesional y comercial de la cultura geek en Costa Rica.

“Antes se trataba de actividades pequeñas, pero hoy se realizan eventos masivos que convocan hasta 7.000 personas en un solo día. Es una comunidad sana, diversa y apasionada, que va más allá de películas y videojuegos, incluyendo 'trading cards', coleccionables y todo tipo de merchandising”, señaló.

El evento también contempla actividades para los más pequeños, zonas gastronómicas con food trucks y áreas comerciales con ropa, coleccionables y artículos oficiales del concierto. Además, la empresa Marvi ofrecerá transporte especial desde diversos puntos del Área Metropolitana por $10 ida y vuelta.

Actualmente, casi 5.000 boletos están a la venta en eticket.cr, y varias zonas del concierto ya están sold out. Según Jara, si se venden todos los boletos disponibles, “se podría extender la capacidad hasta 9.100 personas”.