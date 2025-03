Entran en ‘charts’ globales: Selena Gomez y Benny Blanco estrenan álbum

El amor y la música se fusionan en I Said I Love You First, el esperado primer álbum colaborativo de la estrella multiplatino y nominada al Grammy, Selena Gomez, junto al productor y compositor Benny Blanco.

El disco ya está disponible a través de SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records.



Junto con el lanzamiento del álbum, el video oficial de Younger and Hotter Than Me se estrena hoy bajo la dirección de Jake Schreier, colaborador de Blanco desde hace mucho tiempo. Este tema es uno de los puntos culminantes del disco, que explora diferentes facetas del amor y la conexión entre los artistas.





El álbum cuenta con sencillos que han capturado la atención del público, como Scared of Loving You, una balada pop escrita por Gomez, Blanco y FINNEAS, así como Call Me When You Break Up, que incluye la participación de la cantautora Gracie Abrams. Además, Sunset Blvd se ha convertido en una de las canciones más comentadas, ya que se inspiró en la primera cita de la pareja en la icónica calle de Hollywood y fue presentada junto con un video dirigido por Petra Collins.

Más allá de la música, I Said I Love You First es un testimonio de la historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco. El disco nació de manera espontánea gracias a la comodidad y confianza que ambos sintieron al trabajar juntos. Cada canción representa un capítulo de su relación, desde los momentos previos a conocerse hasta su visión del futuro.



Y ahora, la pareja ha dado un paso más en su historia: hace unos meses se confirmó que están comprometidos y planean casarse. La noticia ha causado revuelo entre sus seguidores y en la industria musical, consolidando aún más su vínculo tanto personal como artístico.

Además, Gomez ha sido reconocida por su talento como actriz y productora, acumulando nominaciones a los premios Emmy, Globo de Oro y SAG, e incluso obteniendo recientemente su primera nominación al BAFTA por su papel en Emilia Pérez.



Por su parte, Blanco ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Como productor y compositor, ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, SZA, Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Juice WRLD y Sia, contribuyendo a la venta de cientos de millones de álbumes en todo el mundo. Además, ha lanzado álbumes multiplatino como FRIENDS KEEP SECRETS y FRIENDS KEEP SECRETS 2, que han superado las 11 mil millones de reproducciones.



Entre sus colaboraciones más destacadas, se encuentra su trabajo con Justin Bieber, expareja de Selena Gomez, en éxitos como Lonely y Love Yourself, lo que ha generado aún más interés en el lanzamiento de este álbum. Ahora, con I Said I Love You First, Blanco deja atrás su papel de productor para consolidarse como artista junto a su pareja.