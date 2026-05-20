Entradas para ver a Trueno en Costa Rica salen a la venta este miércoles

Los seguidores del rap y la música urbana en Costa Rica podrán adquirir desde este miércoles las entradas para el concierto del artista argentino Trueno, quien se presentará el próximo 1.° de noviembre de 2026 en Parque Viva como parte de su gira internacional.

La venta se realizará mediante la plataforma oficial EventCR. El evento estará bajo la producción de Go Time.

Los boletos estarán disponibles en distintas localidades y fases de precio. La entrada Gangsta Love tendrá un valor de $100, mientras que la localidad TURR4ZO contará con precios escalonados:

Fase 1: $50.



$50. Fase 2: $75.



$75. Fase 3: $85.

Los montos incluyen cargos por servicio.





Trueno inició su carrera en competencias de freestyle en Argentina y posteriormente consolidó una trayectoria internacional dentro de la música urbana. El artista logró posicionarse con una propuesta que mezcla hip hop con influencias contemporáneas y elementos culturales latinoamericanos.

Entre sus producciones destacan los álbumes Atrevido, Bien o mal y El último baile. Su repertorio incluye temas como Mamichula, Dance Crip, Tierra Zanta y Real Gangsta Love.

La presentación en Costa Rica forma parte de la agenda internacional del artista, que incluye escenarios en América Latina y Europa.