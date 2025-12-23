Enrique Iglesias y Anna Kournikova celebran llegada de su cuarto hijo

El cantante Enrique Iglesias y su esposa, Anna Kournikova, acaban de convertirse en padres por cuarta vez.

Así lo dio a conocer la pareja en Instagram, con una foto del bebé y un mensaje: “My Sunshine (mi sol)”. Aunque no han indicado el sexo del recién nacido, sí compartieron la fecha de nacimiento: el 17 de diciembre de 2025.

Durante sus más de 20 años de relación, la pareja se ha caracterizado por mantener su amor fuera de los focos y el lente público.

En 2017, Iglesias y Kournikova fueron padres por primera vez con la llegada de sus mellizos, Nicholas y Lucy, nacidos en Miami.

En enero de 2020, llegó su tercer bebé, Mary, y aunque se han caracterizado por no revelar el sexo de sus hijos, tiempo después fue el propio artista el que hizo público que había sido padre de una hermosa niña.

La pareja se conoció en 2001 en la grabación de un videoclip del cantante español.