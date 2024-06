'Ennui': el significado de la nueva emoción de Riley en 'Intensamente 2'

En 2015 Pixar estrenó la historia de la pequeña Riley, una niña que lidia con sus emociones.



Nueve años después, llega la secuela de esta película animada, Intensamente 2. En esta ocasión, la narrativa sigue a una Riley ya adolescente, por lo que aparecen cuatro personajes que representan nuevas emociones, entre ellas Ansiedad, Envidia y Vergüenza.



Cada personaje tiene el nombre de la emoción que representa, menos uno de color morado pálido al que parece no importarle nada.



Se trata de Ennui. La descripción oficial del personaje dice que es “aburrida y somnolienta”, y añade “la cantidad perfecta de apatía adolescente a la personalidad de Riley, cuando le da la gana”.

El nombre de este personaje es de origen francés, idioma en el que significa "falta de interés".

Este personaje refleja actitudes características de los adolescentes, pero ¿cuándo esta indiferencia puede ser señal de alerta?

Para responder esta inquietud, Teletica.com conversó con una psicóloga especialista en adolescentes.

​"Existen dos tipos de adolescentes, los productivos y los apáticos. Estos últimos son los que refleja este personaje, no quieren hacer nada, son apáticos, no les gusta estudiar.



"La apatía, ese desinterés, es normal en la adolescencia porque es una etapa de cambios y puede surgir por el exceso de estimulación. Algunos adolescentes ya están acostumbrados a tenerlo todo y pierden esa capacidad de impresionarse. La apatía viene de que ya no les impacta nada, eso no significa que todo adolescente es apático", indicó la experta Andrea Chacón.