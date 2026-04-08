Endemia une fuerzas con artistas españoles en ‘Cuando caiga la noche’

La banda costarricense Endemia se juntó con sus amigos españoles y estrenó el sencillo Cuando caiga la noche.

El tema nace tras la visita al país de Calero LDN, Julio Maloa y Kata Kamikazes, quienes compartieron escenario con Endemia a inicios de 2026, en un encuentro que fortaleció la conexión entre escenas independientes.

La canción es acústica, con guitarras y una letra marcada por la nostalgia y la melancolía, reflejando el ambiente de los días compartidos entre los artistas.

Cuando caiga la noche surgió de manera orgánica, con todos los artistas aportando en la composición y aprovechando el momento para crear la pieza.

El sencillo fue grabado en San José, en el estudio de Marcos Monnerat, consolidando un proceso colaborativo que priorizó la espontaneidad y la conexión artística.





Además, el lanzamiento cuenta con un videoclip grabado en la Zona de los Santos, específicamente en El Jardín de Dota, en la Finca Hutukara. La producción audiovisual estuvo a cargo de Bryan Rivera.

Este lanzamiento es el primero de dos sencillos que surgirán de esta colaboración.