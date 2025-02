¿Enamorado de Costa Rica? Morgan Freeman vacaciona de nuevo en el país

El legendario actor estadounidense Morgan Freeman se encuentra nuevamente en Costa Rica. Freeman, de 87 años, ingresó al país el pasado 15 de enero, según la Oficina de Migración y Extranjería.

Ha sido visto disfrutando de la paradisíaca Playa Flamingo, en Guanacaste. Sin embargo, varios testigos aseguran haberlo visto también en la zona de San Carlos.



Esta no es la primera vez que Freeman elige Costa Rica como destino en los últimos meses. En diciembre, el actor estuvo en territorio nacional del 11 al 14, aunque en aquella ocasión su visita pasó más desapercibida.



Freeman, ganador del Óscar y reconocido por su icónica voz y actuaciones memorables en películas como The Shawshank Redemption, Million Dollar Baby y Invictus, es conocido por su amor por la naturaleza y los viajes. Hasta el momento, no se han confirmado detalles sobre el motivo de su estadía en el país, pero los rumores apuntan a que podría estar disfrutando de unas vacaciones o incluso trabajando en algún proyecto.



Con su presencia en diferentes puntos del país, Freeman sigue despertando la admiración de los costarricenses, quienes no han dudado en compartir sus encuentros con el actor en redes sociales.



Aún no hay información sobre cuánto tiempo permanecerá en Costa Rica, lo que sí es seguro es que el país continúa siendo un destino atractivo para grandes estrellas de Hollywood.