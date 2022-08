¡En tiempo récord! Así se grabó la nueva competencia culinaria de Teletica

En tiempo récord se grabó el nuevo programa televisivo "Manos a Maseca" producido por Televisora de Costa Rica. Los cinco episodios se grabaron en apenas tres días para cumplir con la fecha estipulada para su debut el próximo 27 de agosto a las 8 p. m.

Los conductores del espacio serán los comunicadores Natalia Monge y José Miguel “Yiyo” Alfaro, bajo la producción de Silvia Aguilar.

​Por su parte, Alfaro asegura que "la gente se va a enamorar de este programa, se van a enamorar de los participantes, se van a identificar con los platillos y van a querer ingresar a través de la pantalla para ayudarle a los participantes. Este es un proyecto gastronómico nuevo en el canal y tenemos una gran expectativa de que la gente lo disfrute mucho todos los sábados en la noche".

Participantes reales

Los participantes son cuatro personas "comunes y silvestres" que comparten su amor por la comida tradicional mientras luchan por ganar un premio de ₡3.500 millones.

Exigencia de sazón

Los participantes mostrarán todo su talento en la creación de recetas, las cuales serán evaluadas por los reconocidos chefs Óscar Castro, Rafael Calderón y Sophia Rodríguez.

​El chef Rafael Calderón confiesa que en esta ocasión deberá resistirse a la tentación de cocinar para disfrutar de la proeza de los participantes, con quienes comparte su pasión por la cocina, y destaca su valentía al asumir esta labor ante las cámaras, presionados por el tiempo y "con alguien a la par" compitiendo por el mismo premio.

"Yo también me estreso y me siento mal por ellos porque yo sé qué es tener que cocinar y tener alguien a la par con la presión de que lo mío sepa más rico que lo de ellos, pero esa dinámica me encanta, no es la primera vez que soy juez entonces ya sé como funciona el tema. Trato de ser justo, pero también estricto con lo que estamos juzgando", detalló Calderón.