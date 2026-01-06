En su primera semana en ‘Buen Día’, Ítalo Marenco hace promesa a sus compañeros

Ítalo Marenco inició su primera semana como nuevo integrante de Buen Día con entusiasmo, agradecimiento y hasta una promesa culinaria que provocó risas en el set.

El actor y animador fue presentado oficialmente, la mañana de este lunes, como parte del elenco del programa matutino de Teletica.

Pero este martes, ya en confianza con sus nuevos compañeros, lanzó una promesa que no pasó desapercibida (vea el video adjunto en la portada).

“Compañeros, mañana no traigan desayuno, yo se los hago. Huevito, pinto, natilla, todos los juguetes…”, expresó Marenco entre risas.

La respuesta no se hizo esperar. Natalia Monge aprovechó para hacerle una petición especial: desayuno gluten free. A lo que Ítalo reaccionó con humor: “Gluten free, que sea gluten free, toda esa vara”, dijo, provocando carcajadas en el set.

Marenco se integra de forma permanente al elenco de Buen Día, donde compartirá pantalla con Nancy Dobles, Thais Alfaro, Natalia Monge, Jennifer Segura y Daniel Céspedes, en un formato matutino en el que asegura sentirse muy cómodo.

El presentador estará al aire de lunes a viernes, de 8 a. m. a 10 a. m., y su incorporación se da tras su participación en Mira quién baila y en la más reciente temporada de Toros Teletica en Pedregal.