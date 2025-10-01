‘En otra vida’: Jecsinior y Brian Vega cuentan en bolero la historia de un amor imposible

La música tiene la capacidad de conectar emociones, recuerdos y momentos de la vida que muchas veces quedan guardados en el corazón. Eso es precisamente lo que logra En otra vida, el más reciente sencillo de Jecsinior Jara junto a Brian Vega, incluido en el disco El Padrino.

Este bolero, cargado de nostalgia, amor no correspondido y una cadencia que invita al baile, surge de una historia profundamente personal del cantante Jecsinior.

​“Cuando conocí a Brian, me di cuenta que él canta como mi papá en muchas de sus presentaciones. Dije: ‘Aquí voy. Quiero algo con él’”, relató Jecsinior, explicando por qué decidió que el artista tropical se uniera al proyecto.

La canción habla de un amor que no se pudo dar, de encuentros que generan tensión y deseo, y de la esperanza de que algún día, “en otra vida”, pueda concretarse ese sentimiento.



El compositor Jason Montero creó un bolero que captura perfectamente esa emoción, con un ritmo que permite bailar y sentir la intensidad del tema.

Jecsinior destacó la versatilidad de la canción: “Le pedí al compositor que fuera una canción que Brian pudiera cantar con otra persona, no solo, solo… Así se puede cantar con los Pancho Show”.



Para Brian Vega, esta fue su primera experiencia grabando en un estudio profesional.

​“Fue un poco extraño, porque lo conozco desde años, pero nunca teníamos mucho contacto… Con miedo, claro, porque era la primera vez que grababa, pero decidí ir al estudio”, compartió el artista, quien se mostró agradecido por la oportunidad de participar en un proyecto de gran alcance y junto a un artista consolidado.

El público ha respondido con entusiasmo.

​“En mis eventos, la gente baila y corea la canción… se identifican con el tema de amores inconclusos, con la esperanza de ‘en otra vida’”, comentó Jecsinior, quien se siente satisfecho al ver que su mensaje y la emotividad del bolero llegan a quienes lo escuchan.

Ambos artistas coinciden en que la colaboración ha abierto nuevas oportunidades. Brian Vega adelantó que “ya viene otro tema grabado por lanzar, eventos, y un evento grande en Jazz Café en octubre. Queremos que esta canción sea un trampolín para seguir avanzando y creciendo en la carrera”.



En otra vida es más que un bolero: es un testimonio de emociones compartidas, una historia de amores que no se concretaron y la promesa de que, quizás, todo se dará en otro momento de la vida.

Con su cadencia, su melodía y la interpretación emotiva de Jecsinior y Brian, la canción logra conmover, enamorar y conectar con la experiencia de quienes alguna vez han sentido que el amor llegó demasiado pronto o demasiado tarde.



Escuche el tema completo a continuación:







