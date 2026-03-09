En medio del distanciamiento familiar, Daddy Yankee recibe gran noticia sobre su hija

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se prepara para una nueva etapa en su vida personal: convertirse en abuelo.

Su hija, Jesaaelys Ayala, anunció que está embarazada y que espera una niña junto a su esposo, Carlos Olmo. La noticia fue compartida a través de redes sociales con un video de la fiesta de revelación de género que reunió a familiares y amigos cercanos.

El anuncio del embarazo llega en medio de un momento familiar complejo para el artista, marcado por el distanciamiento con su hija tras la separación del cantante con su exesposa, Mireddys González.





En las imágenes se observa a la pareja compartiendo el momento con sus invitados mientras descubren el sexo de su primer bebé.



Para revelar la noticia, los futuros padres abrieron un pequeño clóset que contenía ropa de bebé en color rosado. Al mismo tiempo, salió humo del mismo tono, confirmando que esperan una niña.



El video fue acompañado por un mensaje que reflejó la emoción de la pareja ante la llegada de su hija.

​“Es una nena. La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribieron en la publicación.

Durante la celebración también se realizaron actividades para los asistentes, quienes disfrutaron de dulces, helados y juegos tradicionales relacionados con la llegada de un bebé.



Además, informaron que el nacimiento de la bebé está previsto para el mes de agosto. La influencer ha compartido algunos momentos de su proceso de embarazo con su comunidad en redes sociales.



La relación entre Jesaaelys Ayala y su padre ha sido tema de conversación desde que se conoció la separación entre Daddy Yankee y Mireddys González, luego de casi tres décadas de matrimonio.



El artista anunció el fin de la relación a finales de 2024 y el divorcio se oficializó en febrero de 2025 con la firma de los documentos correspondientes.



Tras la ruptura, surgió una disputa legal relacionada con la administración y control de las empresas vinculadas al legado del cantante, entre ellas El Cartel Records y Los Cangris.



En medio del conflicto, ambas partes han realizado señalamientos públicos relacionados con el manejo financiero de las compañías.



Durante este proceso, Jesaaelys Ayala ha mostrado públicamente su apoyo hacia su madre. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia de que pronto se convertirá en abuelo.



​

