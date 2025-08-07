En medio de difícil situación familiar, MQB “es luz” para Mariana Uriarte

La empresaria y maquillista, Mariana Uriarte, fue anunciada oficialmente como la tercera participante de la nueva temporada de Mira quién baila (MQB), el programa de Teletica que pondrá a prueba a varias figuras públicas en la pista del Estudio Marco Picado.

Uriarte, fundadora de la reconocida marca nacional Karamawi Beauty, compartió su reacción ante esta inesperada oportunidad que, según confiesa, llega en uno de los momentos más duros para su familia, pero también como un regalo que les ha devuelto la esperanza.

“Creo que esta noticia llega en un momento muy importante para mi familia. No es el mejor momento. Papi está en tratamiento de cáncer, está ahorita pasando por radioterapia, y esto nos tenía muy tensos a todos. Pero esta noticia lo alegró tantísimo. Él termina su sesión tres días antes de la primera gala. "Me dijo: ‘Hija, estoy muy emocionado, voy a estar en todas para apoyarte’. Nos hemos olvidado un poquito de la enfermedad, y esto ha servido como para curarnos esas arruguitas. El programa es como una luz”, expresó conmovida.

Uriarte también recordó cómo nació su vínculo con Teletica, desde sus primeras apariciones como emprendedora en Qué buena tarde, hasta su participación como marca aliada en Tu Cara me Suena, Bailando por un sueño y Mira quién baila, brindando productos de su línea a los participantes.

“Teletica ha sido como un ángel para Karamawi. Fue la primera televisora que creyó en nosotros. Empezamos como un emprendimiento invitado, pero luego se creó la sección 'Maquillaje y más', que fue un espacio muy valioso durante la pandemia. Ocho años estuvimos con 'Qué buena tarde', y desde entonces hemos seguido participando en otros formatos”, recordó.

La participación de Mariana en el programa no fue producto de una gestión propia, sino del entusiasmo genuino de su comunidad digital, algo que aún le cuesta asimilar.

“Mi comunidad es una comunidad muy grande de mujeres apoyándonos entre mujeres. Empezó todo este tema de ‘postula a tu participante’ y me empezaron a etiquetar sin parar. Salí como la más postulada de la primera semana. Yo no lo podía creer. De verdad no me lo esperaba. Cuando recibí la llamada de Vivian, me emocioné muchísimo. Esto no es solo una oportunidad, es un reto como mujer, como mamá, como empresaria”.

Sobre cómo se prepara emocional y físicamente, Mariana asegura que no busca mostrar perfección, sino autenticidad. Indicó que disfruta mucho correr y que espera que este ejercicio le ayude “con el aire”.

“Yo me voy a mostrar tal cual soy: con valentía, emoción, nervios y muchas ganas de bailar por todas nosotras. Hace tiempo empecé a correr y eso me va a ayudar un montón. Entreno todos los días con mi hermana y mi esposo. El baile siempre ha sido parte de nuestra familia", destacó.

Además, contó cómo su entorno más cercano ha recibido la noticia, desde su hija Camila, de 7 años, hasta su esposo y sus hermanas.

“Camila está emocionadísima. Ella ama bailar y dice que estoy cumpliendo su sueño. Me cuesta que guarde el secreto, ¡quiere contárselo a todos sus compañeros! Mi esposo ha sido mi compañero de vida por 17 años, y está muy feliz porque sabe lo que esto significa para mí. Mis hermanas, que son también parte fundamental de Karamawi, son mi apoyo emocional, mis mejores amigas”.

A pesar de tener una agenda llena, Mariana asegura que ha encontrado apoyo en su equipo de trabajo y en su familia para poder balancear su participación en el programa con sus múltiples responsabilidades.

“Sí, soy mamá, esposa, mujer, empresaria, y el tiempo es limitado. Pero tenemos un equipo increíble, y entre todos estamos organizándonos para que yo pueda asumir este reto con todo el compromiso que merece”, ratificó.

En cuanto a lo que espera del programa, Mariana no esconde su entusiasmo:

“Quiero contar historias con mis bailes, emocionar a la gente. Ya quiero empezar. Soy muy ansiosa, así que entre más rápido arranquemos, mejor. Amo los boleros, me encantaría bailar uno y contar algo profundo. A lo que más miedo le tengo es al rock and roll, por las alzadas, pero me emociona todo esto”.

Uriarte concluyó con un mensaje para quienes la han apoyado: