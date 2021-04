En julio saldrá "Welcome 2 America", álbum inédito de Prince

París, Francia | Cinco años después de la muerte del cantante estadounidense Prince, saldrá un álbum con material inédito al mercado, "Welcome 2 America", anunció este jueves Legacy Recordings, sello de Sony, que dio como fecha de lanzamiento el 30 de julio.



La canción principal comenzó a ser difundida este jueves en las plataformas de streaming.



En esa canción, Prince habla y canta diciendo que Estados Unidos es "una tierra de libertad (pero también) un hogar para el esclavo".



El álbum, que data de 2010, está extraído de "The Vault" (la bóveda), la legendaria caja fuerte del "Kid of Minneapolis", ubicada en su dominio-lugar de creación-estudio en Paisley Park.



Se trata de un lugar donde hay un número indeterminado de pepitas (demostraciones, álbumes terminados o no, grabaciones, etc.).



Prince, fallecido el 21 de abril de 2016 a los 57 años, mantuvo habilidosamente la leyenda de ese lugar y sus tesoros ocultos.



"No siempre le di las mejores canciones a los sellos. Hay canciones en "The Vault" que nadie nunca escuchó (...) toneladas de cosas grabadas en períodos diferentes", dijo en 2014 a la revista Rolling Stone.



En los dos últimos años, los álbumes de referencia "1999" y "Sign o' the times" fueron reeditados por Warner con numerosas canciones inéditas.



El canal de televisión CBS dedicará su programa "60 minutos" del próximo domingo al disco "Welcome 2 America" y sus 12 canciones.



Para dar algunas pistas sobre el contenido y mantener el suspenso, Legacy Recordings rememoró una declaración profética de Prince en 2010.



"El mundo se tensa debido a la desinformación. La visión de George Orwell del futuro ya está aquí. Nos debemos a nosotros mismos permanecer firmes en nuestra fe para los tiempos difíciles que nos esperan", dijo Prince en esa ocasión.



La versión de lujo "Welcome 2 America" incluye el álbum y el concierto completo inédito del concierto que Prince, acompañado por su famoso grupo New Power Generation, dio en el Forum de Los Ángeles el 21 de abril de 2011.



Poco después de completar este álbum, Prince puso en marcha una gira homónima, "Welcome 2 America".



El concierto muestra a Prince con la versión 2011 de New Power Generation, un grupo de geometría variable.



Al comenzar la gira, Prince había advertido: "Trae a tus amigos, trae a tus hijos, y algo para refrescarte los pies, porque será funky".

Lea también Entretenimiento De.Mentes estrenará su cuarta temporada este jueves En total son 10 proyectos de emprendimiento los que están listos para competir por ser candidatos a fondos de inversión por 6.750.000 colones.