En cinco furgones y avión: así llegó “La casita” de Bad Bunny a Costa Rica para sus conciertos de este viernes 5 y sábado 6 de diciembre.

El montaje de la famosa escenografía inició este miércoles, confirmó Nico Gomes, producer manager de Move Concerts.

Ese cobertizo forma parte de la gira del puertorriqueño, Debí tirar más fotos World Tour, como un “segundo escenario”. En los conciertos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico (31 fechas), fue el punto de encuentro de famosos como LeBron James y la actriz Penélope Cruz, quienes participaron de las llamadas fiestas de marquesina, como se les conoce en la isla a las reuniones sociales informales entre amigos y vecinos.

La estructura está inspirada en una casa típica puertorriqueña, amueblada en su interior. Conecta al cantante con sus raíces y con la experiencia emocional de su público.

Según Gomes, armar esta vivienda en el Estadio Nacional de Costa Rica implica una logística muy compleja. La producción del concierto ya ha revelado que “La casita” se colocará en la gramilla, justo en el extremo contrario a la tarima principal, algo que molestó a algunos fans que compraron su entrada en zonas VIP.

El representante de Move Concerts explicó a Teletica.com que esa ubicación se definió por varios factores: “Seguridad, espacio disponible, que la gente más lejana se acerque al cantante y no obstaculizar la tarima principal”, detalló Gomes.

Este miércoles, la productora informó que liberó más entradas para los shows de este fin de semana. Los espacios disponibles corresponden a localidades de Sombra y Platea/Balcón, tanto con visión total como con visión limitada.