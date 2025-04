Empresaria tica se abre campo en la música: "Era una deuda conmigo misma"

Durante años, Helen Yohana Campos González se dedicó a los negocios, a construir estabilidad y a cumplir metas profesionales. Pero había algo que seguía pendiente, una parte de sí misma que había quedado en pausa: la música.



Hoy, con 34 años, esta empresaria costarricense ha decidido saldar esa deuda personal.

​“La música era una deuda conmigo misma desde hace mucho tiempo, una espinita que no me había quitado”, confiesa en entrevista con Teletica.com .

Aunque había crecido rodeada de melodías —entre guitarras, pianos y voces familiares en celebraciones navideñas— en su natal Grecia, el camino la llevó por otro rumbo.



Helen estudió Administración de Negocios y por cinco años fue dueña de un restaurante japonés. Paralelamente, desarrolló un proyecto de vida saludable que compartía en redes sociales, en el que combinaba rutinas de ejercicio y alimentación. Pero con el tiempo, su cuenta fitness empezó a transformarse en un espacio musical.

“La gente me empezó a pedir canciones. Covers de Etta James, Lara Fabian… y poco a poco fui sintiendo que ya no podía seguir postergando esto que tanto me hacía feliz”, recuerda.