Emprendimientos disruptivos y un hito inclusivo brillaron en el arranque de DMNTS

Periodista: Bernal Fonseca.

La octava temporada de DMNTS arrancó con una noche cargada de innovación, diversidad y oportunidades. Más de 120 inscripciones fueron recibidas en esta edición, de las cuales se realizó una preselección que redujo el grupo a 10 proyectos que audicionarán en estas dos primeras semanas. En la primera gala se presentaron los primeros cinco participantes, y los restantes se darán a conocer la próxima semana.



Uno de los hitos de la noche fue la incorporación, por primera vez, de interpretación en LESCO, consolidando el compromiso del programa con la accesibilidad y la inclusión en la televisión nacional.



Los proyectos participantes de la primera noche



La competencia abrió con DF SISTEMAS, una plataforma que utiliza la realidad aumentada para ofrecer experiencias de entretenimiento, formación y capacitación.



Luego, KIMUK, liderado por Charles Van Ginkel, demostró que la edad no es un límite para emprender. Su propuesta se centra en pastillas que, al disolverse en galones de agua, generan cloro ecoamigable.



El tercer turno fue para La Zurdería, de Paola González, un emprendimiento que desarrolla productos diseñados específicamente para personas zurdas. Su producto estrella son los “Zuadernos”, cuadernos adaptados a sus necesidades.



Posteriormente, se presentó Fit Manage App, una aplicación que ya es utilizada por más de 400 gimnasios para organizar rutinas y procesos administrativos con sus clientes.



Finalmente, la noche cerró con Niu Tops, una empresa familiar que confecciona prendas especiales para bebés en su “salidita” del hospital tras el nacimiento.



El resultado de la noche



El panel de jueces, conformado por Melissa Guevara, líder de inversión en Caricaco, y Alonso Vargas, líder de incubación en Auge, evaluó el potencial de negocio de cada proyecto. Al cierre de la jornada, los seleccionados para avanzar fueron La Zurdería y Fit Manage App, ambos con mercados específicos en los que ya tienen presencia activa.



Asimismo, la producción abrió una votación al público a través del perfil de instagram @dementescr para definir un tercer proyecto que quedará a la espera del resultado de la próxima semana, cuando se conocerá si logra un espacio en el grupo final de cinco proyectos que conformarán esta nueva temporada de DMNTS. Ese proyecto fue Niu Tops de Yoselyn Abrams.



Puede seguir el minuto a minuto de esta octava temporada en el perfil de IG @dementescr y repasar cada episodio en el app TDMAX y el canal de YouTube @dementes_cam

