Emprendedores y agricultores tendrán gran vitrina este fin de semana en Occidente

Los amantes de la naturaleza, la agricultura y los productos locales tienen una cita este fin de semana en Sarchí con la Feria Verde de Occidente, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio en el Campo Ferial de la localidad.

La actividad reunirá a agricultores, emprendedores y expositores de la región, con el objetivo de impulsar los pequeños negocios locales y acercar al público una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el sector agropecuario y ambiental.

Además de los espacios de exhibición y venta, los asistentes podrán participar en charlas gratuitas impartidas por médicos, ingenieros y otros especialistas invitados, quienes compartirán conocimientos sobre agricultura, siembra, cosecha, bienestar animal y temas vinculados con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

La Feria Verde de Occidente también contará con exposición y venta de plantas, productos agropecuarios, alimentos para animales, comidas típicas, conciertos y diversas actividades recreativas para el disfrute de toda la familia.

La entrada al evento será completamente gratuita.

