Emprendedora tica gana ‘reality show’ de E! Entertainment

​“Yo había conocido el 'reality' porque una amiga participó. Los únicos requisitos eran ser latinoamericana y tener un emprendimiento, un negocio. En aquel momento, pensé que quería hacerlo, pero obviamente no me iba a inscribir a competir con mi amiga, así que pensé que el otro año. Un día estaba con mi novio y le dije que ese era el momento, que qué lindo participar, me metí a la página de E! y ya las inscripciones estaban cerradas, fue un miércoles, nunca se me va a olvidar. El otro día, en la mañana, me escribieron ellos directamente a mi Instagram personal, fue una sorpresa, y me dijeron que si quería participar en las audiciones.



“No le dije a mis papás, porque si no quedaba los iba a ilusionar, así que viajé con mi abuelita, que es mexicana, a las audiciones en Ciudad de México. Y, al final, me eligieron. Yo recuerdo que no había dormido mucho, porque me hospedaba donde mi tía, pero la casa quedaba largo de Universal, entonces cada tiempo que tenía yo lo usaba para dormir, no comía ni nada, yo solo quería dormir esos dos primeros días del casting”, contó.