Emotivo gesto del Santos de Guápiles conmovió a Alonso Solís y su familia en difícil momento

El equipo de fútbol Santos de Guápiles ha manifestado su solidaridad con Andrea Solís, hermana del reconocido cantante y exfutbolista Alonso Solís, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer de colon.

En un gesto de apoyo, los jugadores portaron una manta con un mensaje de aliento al ingresar al terreno de juego la noche de este jueves, en el partido frente al Club Sport Herediano.



El club hizo un llamado a toda la afición limonense y al público en general para unirse en oración por la familia Solís Calderón en este momento difícil.

Andrea Solís ha compartido un mensaje de esperanza y fortaleza mientras enfrenta su enfermedad. A pesar de las dificultades, mantiene una actitud positiva y continúa su tratamiento con determinación.

En una entrevista con De Boca en Boca, relató su proceso médico.

​“En un inicio me diagnosticaron con cáncer en el colon. Así como lo comentó Alonso, fue un milagro en mi vida. Después de eso me hicieron una cirugía, me fui recuperando poco a poco y seguí en control hasta la fecha. Ahorita, los resultados no son lo que esperábamos, pero siempre con la fe puesta en Dios y acá estaremos hasta que así lo quiera”, afirmó.