Emma Roberts está en Costa Rica

La famosa actriz Emma Roberts está de visita en Costa Rica. La información fue confirmada por la Unidad de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La estadounidense ingresó a territorio nacional este martes 18 de enero y, hasta el momento, no se registra su salida.

La famosa de 30 años ha participado en las cinco temporadas de la serie de terror de "FX American Horror Story: Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse y 1984".

También ha figurado en películas como "Nancy Drew" (2007), "Wild Child" (2008), "Hotel for Dogs" (2009), "Valentine's Day" (2010), "It's Kind of a Funny Story" (2010) y "The Art of Getting By" (2011).

Tuvo su faceta como cantante cuando lanzó, en el 2005, su primer álbum de estudio, llamado Unfabulous and More.

La actriz no ha publicado ninguna imagen en sus redes sociales, entonces, por el momento, se desconoce qué actividades está realizando y en qué destinos.