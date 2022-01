Emma Roberts comparte fotos de su estadía en Costa Rica

La actriz estadounidense, Emma Roberts, compartió en sus redes sociales fotografías disfrutando de nuestro país.

La intérprete ingresó a territorio nacional el pasado martes 18 de enero, según la Unidad de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, salió de Costa Rica el 24 de enero.

En las imágenes, se aprecia a Roberts, de 30 años, en un río de la región de Pérez Zeledón. Los textos que las acompañan dejan entrever que la actriz ha disfrutado mucho su estadía en el país.

"El reinicio más hermoso posible en mi nuevo lugar favorito 🏝 @thewell @altagraciaauberge @aubergeresorts el entorno más magnífico, la gente más amable, las experiencias más alucinantes 💗 ¡no puedo esperar a volver!"

Roberts ha participado en las cinco temporadas de la serie de terror de FX, American Horror Story: Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse y 1984.



También ha aparecido en películas como "Nancy Drew" (2007), "Wild Child" (2008), "Hotel for Dogs" (2009), "Valentine's Day" (2010), "It's Kind of a Funny Story" (2010) y "The Art of Getting By" (2011).