'Emilia Pérez' lidera las nominaciones a los Globos de Oro

Emilia Pérez, el narco-thriller musical del francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante mexicano que se transforma en mujer, arrasó este lunes en las nominaciones a los Globos de Oro con 10 candidaturas, en la apertura de la temporada de premios de Hollywood.



La película, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, está protagonizada por la actriz transexual Karla Sofía Gascón en el papel principal, junto con Zoe Saldana y Selena Gómez en papeles secundarios.



Las tres han sido nominadas a los Globos de Oro, que se entregarán el 5 de enero y que se consideran el preludio de los Óscar.



The Brutalist, protagonizada por el oscarizado Adrien Brody en el papel de un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto, quedó en segundo lugar con siete nominaciones, seguida de "Cónclave", un drama sobre las intrigas del Vaticano, que obtuvo seis.



Wicked, la adaptación de un exitoso musical de Broadway, se llevó cuatro nominaciones, incluida una para la estrella del pop Ariana Grande y su coprotagonista Cynthia Erivo, ganadora de un premio Tony.



Rodada casi totalmente en español, Emilia Pérez es una mezcla de narco-thriller, telenovela latinoamericana y drama LGBT disponible en Netflix tras su estreno en cines.



Su director, Audiard, declaró en octubre que estaba "aterrorizado" por la próxima campaña de su película rumbo a los Óscar.

​"El éxito de masas es algo muy inquietante, no es la vida real", dijo el cineasta francés, que obtuvo una nominación en su categoría.

Emilia Pérez también ha recibido dos candidaturas a la mejor canción original, una a mejor banda sonora, mejor película de habla no inglesa, mejor guión y mejor película de comedia o musical.



Competirá por los máximos honores de comedia musical con Wicked; la ganadora de la Palma de Oro Anora; Challengers, protagonizada por Zendaya; Un dolor real, de Jesse Eisenberg, y la película de terror corporal La Sustancia, encabezada por Demi Moore.



Una de las categorías más disputadas será la de mejor actriz, donde competirán Erivo, Gascón y la protagonista de Anora, Mikey Madison, junto con la siempre favorita Amy Adams (Nightbitch), Demi Moore y Zendaya.



Gran barómetro



Los Globos de Oro premian por separado los dramas y las comedias/musicales, lo que amplía el abanico de estrellas que pueden desfilar por la alfombra roja.



En el apartado dramático, The Brutalist ofrece una actuación poderosa de Adrien Brody, que ganó un Óscar en 2003 por El pianista, otra película sobre el Holocausto.



Cónclave es un relato ficticio de las intrigas del Vaticano, que describe cómo la muerte de un papa lleva a las distintas facciones de la Iglesia a luchar por su futuro.



El protagonista de la película, Ralph Fiennes, obtuvo una nominación, al igual que su director, Edward Berger.



The Brutalist y Cónclave competirán por el galardón a la mejor película dramática con A Complete Unknown, el biopic de Bob Dylan, Dune: Parte Dos, Nickel Boys y 5 de septiembre, una mirada a la crisis de los rehenes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 desde el punto de vista de los medios.



Los Globos se encuentran en el segundo año de una renovación, después de que Los Angeles Times revelara en 2021 que el órgano de votación de los premios -la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood- no tenía miembros negros.



Bajo una nueva dirección, los organizadores esperan seguir con la subida de audiencia registrada en la pasada edición.



Davis considera los Globos de Oro como "un gran barómetro para saber qué les gusta a los votantes internacionales" antes de las nominaciones a los Óscar, previstas para el 17 de enero.



Los votantes internacionales de la Academia, cuyo número está aumentando, han tenido mucho impacto en las nominaciones y los ganadores de los últimos años, según el periodista.



Los Globos también premian lo mejor de la televisión. La serie The Bear se llevó cinco nominaciones, seguida de la epopeya histórica Shogun y Only Murders in the Building, que tuvieron cuatro.



La humorista Nikki Glaser será la anfitriona de la gala del 5 de enero en Beverly Hills.