Emeterio, María Mayela Padilla y Leonardo Perucci comparten sus recuerdos de “Lencho” Salazar

Lorenzo Salazar, querido músico y folclorista costarricense, falleció durante la madrugada de este miércoles.

“Lencho”, como popularmente era conocido, sufría complicaciones de salud desde 2015 y, pese a su ausencia física, su legado cultural cala en nuevas generaciones y en sus colegas.



Teletica.com conversó con María Mayela Padilla y Leonardo Perucci, quienes trabajaron con Salazar en producciones de Televisora de Costa Rica como El fogón de doña Chinda, La familia Mena Mora, y Gentes y paisajes.

"Conocí a Lencho cuando Miguel Salguero me invitó a participar de 'El fogón de doña Chinda', allá por los años 80. Participamos en varios proyectos juntos, recuerdo que hubo un momento en que 'Gentes y paisajes' estuvo como uno de los programas más vistos, se transmitía por Teletica. Me acuerdo de que para la primera grabación me dijeron que llegara a Puriscal y ahí estaba él, con su alegría característica. Hace un año lo visité en su casa, en Alajuela, casi llegando a Naranjo, de donde era nativo. Le canté y él me recordó, ya casi no reconocía, pero siguió la canción", indicó la actriz Padilla.