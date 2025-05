“Elvis Tico” vuelve a casa: hará tributo al Rey del Rock en Escazú

Este sábado 17 de mayo, los fanáticos del rock and roll tendrán una cita imperdible en el Grand Casino Escazú, donde se presentará el artista nacional Mauricio Herrera Gutiérrez, más conocido como “Elvis Tico”, quien ganó la edición 2017 del formato televisivo Tu Cara me Suena, producido por Teletica, además de ser el único finalista latinoamericano en America’s Got Talent.



El evento forma parte de su gira internacional Elvis Concert Tour, y ofrecerá un recorrido musical por las diferentes etapas de la carrera de Elvis Presley, desde su icónico regreso en el 68, Comeback Special, sus noches en Las Vegas, el concierto en el Madison Square Garden, el histórico Aloha from Hawaii vía satélite, hasta su última aparición televisiva para la cadena CBS.

​El espectáculo contará con más de 20 éxitos interpretados por Elvis Tico, quien ha dedicado más de tres décadas a rendir homenaje al ídolo del rock en escenarios tanto nacionales como internacionales.

La puesta en escena se dividirá en dos presentaciones: una a las 8 p. m. y otra a las 11 p. m.

Quienes deseen asistir, pueden reservar su espacio escribiendo al número de WhatsApp del casino: 8746-6974.