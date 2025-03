Elvis Crespo en ropa interior: la inesperada parodia de Bad Bunny que nadie vio venir

El reconocido cantante de reguetón Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, sorprendió a millones de seguidores al lanzar una campaña con Calvin Klein en la que deja poco para la imaginación.



Con atrevidos pasos al ritmo de la decimoquinta canción de su nuevo álbum, EoO, el puertorriqueño posó semidesnudo. El video y la sesión de fotos se hicieron virales y captaron la atención de otras figuras de la industria musical, entre ellos, la del neoyorquino Elvis Crespo.

​El intérprete de Suavemente posteó en su Instagram una recreación del video del "Conejo Malo", luciendo un bóxer Calvin Klein.

En el video, Crespo saca los pasos prohibidos con la introducción de EoO, aunque inmediatamente empieza a sonar su tema Suavemente.







"Si Bad Bunny puede, ¿por qué yo no? 👀😂 Calvin Klein, dime qué lo que…", bromeó el artista.

Al final del posteo, anuncia su concierto el 21 de junio de 2025, mismo recinto donde Badbo realizará su residencia.



En este lugar el intérprete de No me quiero casar hará 30 espectáculos, entre el viernes 11 de julio y el domingo 14 de setimbre.



Al finalizar esta serie de eventos bautizados como No me quiero ir de aquí, hay rumores de que el puertorriqueño de 31 años hará su gira mundial, en la que se espera que llegue a Costa Rica.



En un video publicado por Benito en enero, cuando anunció la residencia, mencionó que quiere volver a sueño tico. Su última presentación en el país fue en 2022 con Un Verano Sin Ti.