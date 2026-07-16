Elsa Aguirre: Así fue la carrera de la actriz que conquistó al cine mexicano

Conocida como uno de los rostros más bellos de la época dorada del cine mexicano, Elsa Aguirre consolidó su carrera junto a su hermana Alma Rosa Aguirre a partir de 1945, cuando ambas debutaron en la película El sexo fuerte, dirigida por Emilio Gómez Muriel.

Desde entonces, se consolidó como una de las artistas más solicitadas del cine mexicano, acumulando roles en obras que marcaron profundamente la cultura latinoamericana.



Aguirre murió el pasado 15 de julio a sus 95 años de edad en su casa en Cuernavaca, rodeada de sus seres queridos, según información publicada por el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes de México.



La actriz nació en Chihuahua en el año 1930 y, a través de certámenes de belleza, se insertó en el mundo del espectáculo con tan solo 14 años. Sin embargo, el verdadero trampolín que la llevó a la fama ocurrió en 1946, cuando el director Julio Bracho la escogió como protagonista para la película Don Simón de Lira. Una obra en la que compartió protagonismo con Joaquín Pardavé, uno de los comediantes y directores más preciados de la época.



La actriz hizo de su nombre una gran apuesta, y trabajó con otros grandes nombres de esta exitosa generación como Pedro Infante, Dolores del Río y Jorge Negrete. Al crear su propio espacio en la industria, Aguirre demostró que no solo era una diva, sino que tenía la capacidad de interpretar cualquier rol con un sello propio.

﻿Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran las películas: Lluvia Roja (1950), Ojos de juventud (1948), Una mujer decente (1950). También sobresalen sus participaciones en telenovelas como Una mujer (1989), Acapulco, cuerpo y alma (1995), y su última actuación en Belinda (2004).



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