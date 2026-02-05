Elrow aterriza en Costa Rica con una fiesta de 12 horas que promete no parecerse a nada

Elrow, una de las marcas más influyentes de la música electrónica a nivel mundial, llegará por primera vez a Costa Rica con un espectáculo que promete transformar el Centro de Convenciones en una experiencia sensorial sin precedentes.

El evento será el 13 de febrero e incluirá más de 12 horas continuas de música, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., con producción de alto nivel y un despliegue artístico fuera de lo común.

Lejos de tratarse de un festival tradicional, Elrow se caracteriza por fusionar música electrónica con arte, teatro y escenografías monumentales. El público se encontrará con performers en zancos, acróbatas, malabaristas y personajes disfrazados, así como inflables gigantes, confeti, efectos visuales y juegos interactivos que convertirán cada espacio en un escenario vivo y lleno de color.

La producción también contempla zonas de descanso, áreas de comida, galerías de arte y un mercadito, diseñados para que las personas asistentes puedan disfrutar de la experiencia de manera integral durante toda la noche.

Según explicó Sam Zahedi, productor de Electric Animals, traer Elrow al país representa un hito para la escena electrónica local.

​“Ustedes van a vivir algo completamente distinto, donde la música y la puesta en escena se combinan para crear momentos inolvidables. Este evento refleja nuestra meta de elevar el nivel de los espectáculos electrónicos en Costa Rica”, afirmó.

Zahedi añadió que cada detalle ha sido cuidadosamente planificado.

​“Desde la producción técnica hasta la experiencia del público, todo está pensado para sorprender y conectar con ustedes. Queremos que no solo disfruten la música, sino que se sientan parte de un show único en su tipo”.

Los organizadores informaron que el evento contará con un plan integral de logística y seguridad, que incluye control de accesos, atención al público y coordinación con proveedores locales, con el fin de garantizar una experiencia segura y fluida.

Este evento nació en España en 2010 y hoy es un fenómeno global. Sus fiestas han recorrido más de 50 ciudades alrededor del mundo, destacándose por convertir la música electrónica en un espectáculo teatral, con universos temáticos propios, estética extravagante y una producción reconocida como una de las más creativas de la industria del entretenimiento.



Las últimas entradas para la función en Costa Rica están disponibles en www.publitickets.com.