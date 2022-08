Por Luanna Orjuela Murcia | 16 de agosto de 2022, 13:52 PM

La actriz y presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, no fue invitada al funeral de su exnovia, Anne Heche, según el medio Radar.



“El funeral de Anne será esta semana y Ellen no estará invitada. Son solo familiares y amigos cercanos. Será pequeño y privado”, indicaron las fuentes a RadarOnline.com.​

DeGeneres y Heche tuvieron una relación sentimental entre 1997 y 2000. Hicieron público su romance apenas cuatro meses después de que Ellen se declarara lesbiana públicamente.

Heche, quien estaba empezando su carrera de actuación en ese momento, sufrió consecuencias profesionales a raíz de su sexualidad, las cuales hizo públicas años más tarde.

Hace algunos años, reveló durante una entrevista con el medio Page Six que la decisión de hacer pública su orientación sexual "cambió mi vida para siempre. El estigma asociado a esa relación era tan malo... No hice una foto de estudio durante 10 años. Me despidieron de un contrato cinematográfico de $10 millones".



La expareja no había tenido contacto en los últimos años. Sin embargo, tras conocer la noticia de su muerte, DeGeneres publicó unas sentidas palabras en sus redes sociales.



“Este es un día triste. Estoy enviando todo mi amor a los hijos, la familia y los amigos de Anne”, publicó el pasado viernes en Twitter.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

Heche falleció tras sufrir accidente de tránsito

La actriz murió el viernes pasado, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito. La noticia fue confirmada por su amiga Nancy Davis, a través de un mensaje publicado en Instagram.



Heche se encontraba internada en el centro de quemados Grossman, en el hospital West Hills de Los Ángeles, ya que el vehículo en el que viajaba se incendió. Sus allegados habían adelantado que, según los médicos, existían pocas esperanzas de que ella sobreviviera al accidente, ya que el mismo le provocó una herida cerebral severa.