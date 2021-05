Ellen DeGeneres anuncia el final de su programa de TV en EE.UU.

Ellen DeGeneres, una figura fundamental de la cultura del "talk show" televisivo estadounidenses, anunció el miércoles que finalizará su programa después de 19 temporadas.



La decisión ocurre en medio de una caída sostenida de los números de la audiencia tras acusaciones de exempleados y trabajadores activos de que "The Ellen DeGeneres Show" tiene un ambiente laboral tóxico.



La presentadora, escritora, productora, actriz y comediante de 63 años ganó docenas de premios Emmy por su show y fue una pionera de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos desde que se declaró homosexual en 1997.



Esa revelación, aún inusual en aquel entonces y que hizo a través de su personaje en el sitcom que llevaba su nombre, conmocionó a Estados Unidos y casi condena su carrera al fracaso.



Este miércoles, insistió en que su decisión de dejar el plató del programa no tiene nada que ver con las acusaciones ocurridas el año pasado, que incluían señalamientos de intimidación, discriminación racial y acoso sexual en la producción de su show.



"Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente. Y por muy bueno que sea este programa, y por divertido que sea, ya no es un desafío", dijo DeGeneres a The Hollywood Reporter.



Cuando surgieron las denuncias de empleados que trabajaban en el programa, DeGeneres reconoció que había problemas y se comprometió a tomar medidas para solucionarlos.



"Eso casi afecta el programa", dijo Ellen a la publicación. "Fue muy doloroso para mí. Quiero decir, mucho. Pero si estuviera dejando el programa por eso, no habría regresado esta temporada".



Algunas versiones indican que DeGeneres evaluaba desde hace varios años dar por terminado su show.



El jueves, otra estrella de la TV estadounidense, Oprah Winfrey, la entrevistará para hablar sobre esta finalización.



El episodio final está programado para la primavera boreal de 2022.