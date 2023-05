Élites del entretenimiento, moda y deporte honraron a Lagerfeld en el MET

2 de mayo de 2023, 9:27 AM

Los famosos celebraron al fallecido rey de la alta costura Karl Lagerfeld en la cita anual de la Met Gala el lunes, al exhibir en la alfombra roja una serie de espectaculares diseños de su ilustre carrera. Las ganadoras del Óscar Penelope Cruz y Nicole Kidman, las cantantes Dua Lipa y Rita Ora, la leyenda del tenis Roger Federer, así como las supermodelos Gisele Bundchen y Kate Moss fueron solo algunos de los cientos de invitados al Metropolitan Museum of Art (MET) para el glamoroso evento. La lista de invitados, que reúne a la élite de la moda, el cine, la política y los deportes -junto a un creciente número de influenciadores de internet- es cuidadosamente elaborada por Anna Wintour, editora jefe de la revista Vogue, quien se hizo cargo de la gala benéfica en la década de los noventa y la transformó en el acontecimiento social más codiciado. Este año, la fiesta, que siempre se celebra el primer lunes de mayo --salvo en los años de la pandemia--, se inauguró a modo de preámbulo con una exposición del Costume Institute (Instituto del Traje) dedicada al emblemático diseñador Karl Lagerfeld, fallecido en 2019.

​"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld, una línea de belleza)" pretende rendir homenaje a sus años en la industria al frente de Chanel, Fendi, Chloe y su propia marca, al tiempo que cinceló el futuro de la moda.

​La actriz Olivia Wilde vistió otra pieza de archivo, un vestido "violín" de Chloe diseñado por Lagerfeld en la década de 1980.



Casi todos los presentes vistieron de negro, blanco y crema. Los corpiños estructurados definitivamente fueron tendencia.



Lagerfeld no está exento de polémica. Pese a su lucha permanente contra la balanza, criticaba a las mujeres con curvas. En sus últimos años de vida, desdeñó al movimiento #MeToo y a aquellas que osaron denunciar haber sido víctimas de acoso sexual.



"El show se centra en Karl el diseñador, su trabajo y no en sus declaraciones", dice el curador de la muestra Andrew Bolton. "No hemos incluido ninguno de sus comentarios más polémicos u ofensivos".



"Inmenso talento"