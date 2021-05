Elenco se prepara para el estreno de '¡Decímelo bajito!' por Teletica Radio

El próximo lunes 7 de junio se estrenará ¡Decímelo bajito! en Teletica Radio.

Este programa pretende contagiar de alegría y energía a todos sus oyentes.

El espacio radial estará integrado por Mimi Ortiz, quien es estudiante de Nutrición, modelo y bailarina; Kimberly Loaiza, quien es modelo y presentadora; Alonso Solís, exjugador de fútbol, cantante y presentador de televisión, así como la periodista y productora Gabriela Solano.



Kimberly Loaiza

Kimberly, quien ha participado en programas televisivos de Teletica, se prepara para un nuevo reto.

"Estoy muy ilusionada y con mucha incertidumbre porque es mi primera vez en radio, una cosa es que a uno lo inviten y otra cosa es ya trabajar en radio. Y con tele dicen que es completamente diferente, entonces muy llena de ansiedad, pero muy emocionada porque yo sé que de las cosas nuevas se aprende mucho, así que vamos a ver como me va (se ríe)", dijo a este medio.

Loaiza ha trabajado en espacios como El Chinamo, los toros, El último pasajero, Trato Hecho y El Gran Juego.



Mimi Ortiz

Por su parte, Mimi Ortiz asegura que será el "ancla" del programa, ya que ha tenido experiencias previas en radio.

"Estoy muy contenta, tuve la experiencia de trabajar tres años en radio y de todo lo que Dios me ha dado la oportunidad de desarrollar, la radio ha sido donde más he sentido a Mimi ser y donde más me he podido desenvolver de una forma más natural, así que estoy muy contenta de volver a la radio que es mi pasión. Voy a ser el ancla de la radio por mi experiencia", dijo la bailarina profesional.