Elenco de 'Simplemente Elvirilla' despide a Valeza Villalobos: "Ha sido muy doloroso"

La muerte de la actriz Valeza Villalobos Corella generó consternación entre sus compañeros de Simplemente Elvirilla. La actriz Carmen Chinchilla y la productora ejecutiva Gloriana Sanabria lamentaron la pérdida y destacaron la trayectoria de la artista, su talento y su calidad como compañera.

Villalobos, de 63 años, murió este martes tras enfrentar un cáncer de pulmón con metástasis. Así lo confirmó Chinchilla, quien da vida a Elvira en la serie. La actriz interpretaba a "Balbina", una amiga de la protagonista.

Carmen Chinchilla recordó a Villalobos como una actriz de amplia trayectoria. También destacó su trabajo en el Parque Nacional de Diversiones y en diferentes montajes teatrales.

​"Ha sido muy doloroso. De hecho, íbamos a cancelar las grabaciones. Al contrario, en honor a lo comediante que era, la buena actriz que era y la buena compañera que era, decidimos seguir trabajando y seguir grabando", expresó Chinchilla.

La actriz también contó que el equipo esperaba contar con ella para la segunda temporada. Su estado de salud impidió su regreso a las grabaciones.

"Nosotros todavía seguimos grabando y queríamos traerla, pero se encontraba muy delicada", comentó la protagonista.

Villalobos se graduó del Taller Nacional de Teatro en la década de 1980. Su carrera incluyó trabajos en teatro, pasacalles y caracterizaciones en el Parque Nacional de Diversiones. También participó en producciones de Teatro El Triciclo y en las obras Suegras Bárbaras y Suegras Bárbaras 2.

Chinchilla confirmó que la despedida de la actriz se realizará este miércoles en Jardines del Recuerdo, a partir de las 4 p. m.

"Ahí vamos a estar todos despidiendo a una gran, gran compañera como fue Valeza", afirmó.

Por su parte, Gloriana Sanabria, productora ejecutiva del proyecto de Viernes de Comedia, manifestó su tristeza por la muerte de la actriz. Sanabria explicó que Villalobos se mantenía vinculada al proyecto, pese a no poder participar en la nueva temporada.

"Estoy consternada con la muerte de nuestra querida actriz Valeza. Ella forma parte del elenco de la serie", expresó Sanabria.

La productora explicó que el estado de salud de Villalobos obligó al equipo a modificar algunos de los guiones de la nueva temporada.

Sanabria también recordó que la actriz permanecía pendiente del desarrollo de la serie. Villalobos estaba en el chat del elenco y mantenía contacto con sus compañeros.

"Ella siempre con esa actitud divertida. Una actriz maravillosa", destacó Sanabria.

La productora se encuentra fuera del país. Por esa razón, no podrá acompañar a sus compañeros durante la despedida.

Sanabria envió un abrazo a todo el equipo de producción y pidió recordar a Villalobos con una sonrisa.