Elenco de 'Calle 7' ya suma divertidas anécdotas en primeros días de grabación

Por Luanna Orjuela Murcia | 6 de julio de 2022, 16:05 PM

El elenco de Calle 7, nuevo programa de Televisora de Costa Rica, suma divertidas anécdotas en sus primeras grabaciones.

A pocos días del gran estreno, programado para el próximo lunes 11 de julio a las 11 a. m. por Canal 7, los periodistas contaron a Teletica.com algunos chascos que les ha pasado.

Puede repasar la entrevista completa en el video adjunto o encontrar el detalle a continuación.

Jennifer Segura

Jennifer Segura, periodista de Calle 7.

"El día que fuimos a grabar la 'promo', varios compañeros íbamos en una buseta: camarógrafos, asistentes, sonidistas, entre otros, a San José. En la tarde se vino un aguacero y nos fuimos al Mercado Central a grabar más. Ya eran como las 3 p. m. y yo ya había grabado lo mío. Yo había dejado mi bolso en la buseta, un compañero me hizo el favor y me trae el bolso y me lo da para que yo me vaya por mi cuenta. Voy en mi carrito, feliz, abro mi portón y me entra una llamada de una compañera. Y me dice ‘¿de casualidad en tu bolso no hay unas llaves?’, y yo ‘sí, mirá, ¿de qué son?’ y me dijo ‘de la buseta’.

"Estaban bajo un baldazo, me tuve que devolver y me chocaron el carro ahí por La Merced. O sea, y tras de todo que los chicos se habían quedado esperando por las llaves, me chocan y teníamos que ver si llamábamos al Tránsito o no. Por dicha fue un “besito”, arreglé con el muchacho, les dejé las llaves. Pobre mi compañero, salió todo mojado a recogerlas. No sé a qué hora habrán regresado al canal".

Pablo Cartín

Pablo Cartín. Foto de archivo.

"Me han confundido como 15 veces con Johnny López, el periodista de Más que noticias, la gente dice que tenemos un parecido. Tuve la oportunidad de conocerlo, fuimos a almorzar acá cerca, es súper buena gente. Cuando fuimos a almorzar juntos nos preguntaron que si éramos hermanillos.

"Y uno de los primeros días estaba tan concentrado en la entrevista que olvidé la tarjeta de la cámara y el cubo del micrófono, ¡diay, solo faltaba que se me olvidara el camarógrafo! Estaba tan ansioso que se me olvidó todo. Tuve que devolverme al canal, por dicha era un lugar acá, a 10 minutos".

Joshua Quesada

Joshua Quesada.

"Una vez estaba grabando una nota con una motocicleta y, te voy a ser honesto, nunca he manejado una motocicleta. La última vez que me subí a una moto fue hace siete años. Para esta nota tenía que manejarla, por supuesto con casco y todo el equipamiento de seguridad. Y tras de eso, se me subió el camarógrafo atrás. Mirá, no te voy a decir cuál fue el resultado, pero estoy seguro de que la gente lo va a disfrutar".