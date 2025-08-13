Elena Rose: la invitada especial de Danny Ocean en gira que incluye a Costa Rica
La noticia fue confirmada por Warner Music, disquera de ambos artistas.
La reconocida cantante venezolana Elena Rose se presentará como invitada especial en el concierto de Danny Ocean, el próximo 11 de octubre en Parque Viva, en el marco de la LATAM Tour 2025 del artista venezolano.
La noticia fue confirmada por Warner Music, disquera de ambos artistas. Esta presentación permitirá a la cantante acercarse nuevamente al público costarricense, tras su paso por el país en febrero, durante PicNic Fest.
Elena Rose abrirá el show de Danny Ocean en seis ciudades de Latinoamérica, incluyendo Quito, Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Ciudad de Guatemala, antes de llegar a Costa Rica.
La artista se ha destacado por su versatilidad musical y su labor como compositora para importantes figuras internacionales. Su colaboración con Danny Ocean en Caracas, en el 2000, fue nominada al Latin Grammy 2024 en la categoría “Canción del Año”, consolidando su química musical con el cantautor.