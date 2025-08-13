EN VIVO

Elena Rose: la invitada especial de Danny Ocean en gira que incluye a Costa Rica

La noticia fue confirmada por Warner Music, disquera de ambos artistas.

Por Mariana Valladares |13 de agosto de 2025, 17:20 PM

La reconocida cantante venezolana Elena Rose se presentará como invitada especial en el concierto de Danny Ocean, el próximo 11 de octubre en Parque Viva, en el marco de la LATAM Tour 2025 del artista venezolano. 

La noticia fue confirmada por Warner Music, disquera de ambos artistas. Esta presentación permitirá a la cantante acercarse nuevamente al público costarricense, tras su paso por el país en febrero, durante PicNic Fest.

Elena Rose

Elena Rose abrirá el show de Danny Ocean en seis ciudades de Latinoamérica, incluyendo Quito, Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Ciudad de Guatemala, antes de llegar a Costa Rica. 

La artista se ha destacado por su versatilidad musical y su labor como compositora para importantes figuras internacionales. Su colaboración con Danny Ocean en Caracas, en el 2000, fue nominada al Latin Grammy 2024 en la categoría “Canción del Año”, consolidando su química musical con el cantautor.



La gira comenzará el 4 de septiembre en Panamá y recorrerá escenarios icónicos en Honduras, Argentina y Bolivia, culminando en Costa Rica, donde miles de fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de su repertorio. Los boletos están disponibles a través de eticket.cr.

Danny Ocean continúa apostando por la promoción de la música latina y el apoyo a nuevos talentos, y la participación de Elena Rose en su tour representa una oportunidad para que los seguidores costarricenses vivan una experiencia única.

