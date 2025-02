Elena Rose dice que está "enamorada" de Costa Rica

Elena Rose, la talentosa cantautora y artista emergente, no ocultó su amor por Costa Rica después de su presentación en el festival PicNic 2025.

La intérprete se presentó por primera vez en Costa Rica en este evento.

En su primer viaje al país, expresó estar completamente "enamorada" de la experiencia, destacando la calidez de su gente y la paz que ha sentido desde su llegada.

"Desde que me bajé del avión he sentido una paz y una vibra tan hermosa que quiero regresar", confesó la artista a Teletica.com.

La conexión con el público costarricense fue inmediata y Rose se mostró muy agradecida por la reacción de los asistentes.

​"Nos bajamos, fue un show tan 'wow', conectamos, la pasamos rico, cantaron las canciones, me acomodó un montón, de verdad. Gracias", compartió.

Además de su reciente éxito en el escenario, Elena Rose se ha destacado por sus colaboraciones con algunos de los artistas más grandes del momento, como Morat, con su canción Un Beso Menos, y con Boza en Orion.

Su trabajo como compositora ha sido clave en el éxito de canciones como Baila Conmigo, de Selena Gómez y Rauw Alejandro, y Mamiii, de Becky G y Karol G.

​"Yo me inspiro de todo lo que está alrededor de mí, puede ser mi vida, puede ser algo que vi, puede ser algo que me contaron. Me encanta inspirarme de cosas que sé que pasan", explicó sobre su proceso creativo.